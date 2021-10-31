У ЦВК заявили, що кандидати "Грузинської мрії" лідирують у найбільших містах країни.

Важливо На лідера партії Саакашвілі напали біля виборчої дільниці: відео інциденту

Голоси у столиці Грузії Тбілісі розподілилися наступним чином:

кандидат у мери Тбілісі від "Грузинської мрії" Каха Каладзе має 55,60% голосів,

а кандидат у мери від "Єдиного національного руху" Ніканор Мелія – 44,39%.

Яка ситуація в інших містах

Руставі (88 ділянок, 86% від загальної кількості)

Ніно Лацабідзе ("Грузинська мрія") – 54,3%,

Давид Кіркітадзе ("Національний рух") – 45,7%.

Кутаїсі (66 ділянок, 53% від загальної кількості)

Йосеб Хахалеїшвілі ("Грузинська мрія") – 52%,

Хатія Деканоїдзе ("Національний рух") – 48%.

Батумі (69 ділянок, 65% від загальної кількості)

Арчіл Чіковані ("Грузинська мрія") – 51,1%,

Георгій Кіртадзе ("Національний рух") – 48,9%.

Єдиний муніципалітет, у якому на виборах мера лідирує кандидат від опозиції – Цаленджиха (Самегрело, Західна Грузія). Після підрахунку голосів із 55% дільниць у Георгія Харчилава ("Національний рух") – 51,75%, у Гоги Гулордава ("Грузинська мрія") – 48,25%.

Зверніть увагу! Активність виборців у другому турі виборів становила 49,9%.

Додамо, що в Грузії 30 жовтня відбувся другий тур муніципальних виборів. Громадяни обирали мерів 15 муніципалітетів та 5 самоврядних міст – Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті, Руставі, а також 42 мажоритарних депутатів у 24 виборчих округах.