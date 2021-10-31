У ЦВК заявили, що кандидати "Грузинської мрії" лідирують у найбільших містах країни.
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Голоси у столиці Грузії Тбілісі розподілилися наступним чином:
- кандидат у мери Тбілісі від "Грузинської мрії" Каха Каладзе має 55,60% голосів,
- а кандидат у мери від "Єдиного національного руху" Ніканор Мелія – 44,39%.
Яка ситуація в інших містах
Руставі (88 ділянок, 86% від загальної кількості)
- Ніно Лацабідзе ("Грузинська мрія") – 54,3%,
- Давид Кіркітадзе ("Національний рух") – 45,7%.
Кутаїсі (66 ділянок, 53% від загальної кількості)
- Йосеб Хахалеїшвілі ("Грузинська мрія") – 52%,
- Хатія Деканоїдзе ("Національний рух") – 48%.
Батумі (69 ділянок, 65% від загальної кількості)
- Арчіл Чіковані ("Грузинська мрія") – 51,1%,
- Георгій Кіртадзе ("Національний рух") – 48,9%.
Єдиний муніципалітет, у якому на виборах мера лідирує кандидат від опозиції – Цаленджиха (Самегрело, Західна Грузія). Після підрахунку голосів із 55% дільниць у Георгія Харчилава ("Національний рух") – 51,75%, у Гоги Гулордава ("Грузинська мрія") – 48,25%.
Додамо, що в Грузії 30 жовтня відбувся другий тур муніципальних виборів. Громадяни обирали мерів 15 муніципалітетів та 5 самоврядних міст – Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті, Руставі, а також 42 мажоритарних депутатів у 24 виборчих округах.