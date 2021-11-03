Политик считает, что Саакашвили не соответствует критериям политического заключенного. Она уверяет, что экс-президент сам проник в Грузию "с целью дестабилизации".

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Моя позиция по помилованию бывшего президента твердая и неизменная – нет и никогда,

– заявила Зурабишвили.

Она добавила, что больше не будет возвращаться к этому вопросу.

Саакашвили требует особого внимания

Однако, по словам Зурабишвили, политик должен быть признан как особый заключенный. Это требует от администрации пенитенциарной службы и власти внимания к нему.

Президент отметила, что это нужно для того, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации.

Что известно о задержании Саакашвили