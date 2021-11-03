Политик считает, что Саакашвили не соответствует критериям политического заключенного. Она уверяет, что экс-президент сам проник в Грузию "с целью дестабилизации".
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Моя позиция по помилованию бывшего президента твердая и неизменная – нет и никогда,
– заявила Зурабишвили.
Она добавила, что больше не будет возвращаться к этому вопросу.
Саакашвили требует особого внимания
Однако, по словам Зурабишвили, политик должен быть признан как особый заключенный. Это требует от администрации пенитенциарной службы и власти внимания к нему.
Президент отметила, что это нужно для того, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации.
Что известно о задержании Саакашвили
- Саакашвили 1 октября обнародовал видео, в котором заявил, что вернулся в Грузию и находится в Батуми.
- Прокуроры отмечали, что политик прибыл на родину ночью 29 сентября. Он спрятался в грузовике с молочной продукцией.
- Саакашвили задержали и взяли под стражу. Дело в том, что против него в Грузии открыто 4 уголовных дела. Есть приговоры в отношении двоих – политика заочно приговорили к 6 и 3 годам тюрьмы.
- После заключения экс-президент объявил голодовку, а впоследствии его состояние здоровья ухудшилось. Он уже похудел на 20 килограммов.
- Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию. Личный врач сказал, что политика необходимо лечить в медучреждении, а не в медицинской комнате в тюрьме.