Политик считает, что Саакашвили не соответствует критериям политического заключенного. Она уверяет, что экс-президент сам проник в Грузию "с целью дестабилизации".

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Моя позиция по помилованию бывшего президента твердая и неизменная – нет и никогда,
– заявила Зурабишвили.

Она добавила, что больше не будет возвращаться к этому вопросу.

Саакашвили требует особого внимания

Однако, по словам Зурабишвили, политик должен быть признан как особый заключенный. Это требует от администрации пенитенциарной службы и власти внимания к нему.

Президент отметила, что это нужно для того, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации.

Что известно о задержании Саакашвили

  • Саакашвили 1 октября обнародовал видео, в котором заявил, что вернулся в Грузию и находится в Батуми.
  • Прокуроры отмечали, что политик прибыл на родину ночью 29 сентября. Он спрятался в грузовике с молочной продукцией.
  • Саакашвили задержали и взяли под стражу. Дело в том, что против него в Грузии открыто 4 уголовных дела. Есть приговоры в отношении двоих – политика заочно приговорили к 6 и 3 годам тюрьмы.
  • После заключения экс-президент объявил голодовку, а впоследствии его состояние здоровья ухудшилось. Он уже похудел на 20 килограммов.
  • Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию. Личный врач сказал, что политика необходимо лечить в медучреждении, а не в медицинской комнате в тюрьме.