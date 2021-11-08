Как сообщила близкая подруга Саакашвили Лиза Ясько, экс-лидер Грузии начал перевозить в больницу в Гори.

Важно Нужна экстренная реанимация: состояние Саакашвили стремительно ухудшается

Ранее консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. Ясько отметила, что информация о перевозке Саакашвили в больницу не подтверждена.

Действительно, есть информация, что вертолет его забрал, но непонятно, в каком состоянии. В тюрьме не говорят, где Саакашвили сейчас находится и куда его увезли,

– подчеркнула Ясько.

Она добавила, что никто не знает, в каком направлении двигается вертолет. Предполагается, что политика вывозят из страны.

Это может быть похищение

На странице же политика в фейсбуке появилось довольно подозрительное сообщение. Его авторы утверждают, что Саакашвили не повезли в больницу, а похитили.

SOS! Это называется похищение заложника Михеила Саакашвили. Никто из его правозащитников, ни члены семьи, ни врач и ни один общественный защитник не знает о его местонахождении,

– говорится в сообщении.

Самолет, предположительно перевозящий Саакашвили: смотрите видео



Что известно о состоянии Саакашвили

Бывший президент Грузии голодает уже 39 дней. За это время его здоровье пошатнулось, и он чувствует себя все хуже. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Саакашвили отказался от 6 ноября от витаминов, лекарств и поддерживающих препаратов. Их политик должен был принимать, чтобы предотвратить летальный случай.

В начале ноября Саакашвили написал письмо из грузинской тюрьмы, в котором сообщил о плохих результатах анализов. Из-за голодовки у политика начали появляться провалы в памяти. Также у него начались проблемы с сердцем.