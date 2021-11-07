Соответствующее видео "еды" Специальная пенитенциарная служба опубликовала 6 ноября. Сам Саакашвили в ответ заявил, что больше не будет употреблять добавок.

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Власти заявили, что Саакашвили якобы употребляет пищу

Власти Грузии опубликовали кадры якобы "еды" Михеила Саакашвили и видео, где он якобы ест.

Из-за высокого общественного интереса мы публикуем некоторые факты употребления пищи Михеилом Саакашвили. На видео хорошо видно, как заключенный Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время суток.

– заявили власти.

Также там опубликовали видео, на котором видно, где Саакашвили якобы что-то употребляет.

Власти опубликовали кадры с Саакашвили: смотрите видео из тюрьмы

Власти опубликовали так называемую "еду" Саакашвили / Фото из фейсбука Специальной пенитенциарной службы и скриншот из видео

Саакашвили отказался от добавок

Третий президент Грузии ответил на кадры, опубликованные властями и объяснил, что ничего нового там нет.

Я неоднократно говорил, что получаю добавки с минералами и микроэлементами, прописанные врачами в медицинском центре, которые необходимы для снижения веса, пульса, частоты сердечных сокращений и поддержания минимального уровня глюкозы,

– заявил Саакашвили.

Он также объяснил, что в "медкабинет кушать никто не ходит, там пациенты лечатся". Кроме того, назвал эти видео позорными и заявил, что "не нарушал норм голодовки". Добавил, что принимал то, что говорил ему врач, но это не еда.

В свете всего вышесказанного, я больше не буду принимать какие-либо добавки с утра субботы (говорится о 6 ноября – 24 канале), на что я дал свое письменное согласие совету. Мое состояние ухудшалось с каждым днем ​​и, вероятно, все будет развиваться еще быстрее,

– заявил политик.

Также он пояснил, что:

"вера в победу и свободу неисчерпаемы";

особенно после сегодняшнего беспрецедентного митинга солидарности с тюрьмой, за что благодарю всех присутствующих.

Обратите внимание! 6 ноября в Грузии сотни людей пришли поддержать Михеила Саакашвили к стенам тюрьмы, в которой он находится. Небольшая группа даже разбила там палатки и осталась ночевать.

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