Соответствующее видео "еды" Специальная пенитенциарная служба опубликовала 6 ноября. Сам Саакашвили в ответ заявил, что больше не будет употреблять добавок.
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Власти заявили, что Саакашвили якобы употребляет пищу
Власти Грузии опубликовали кадры якобы "еды" Михеила Саакашвили и видео, где он якобы ест.
Из-за высокого общественного интереса мы публикуем некоторые факты употребления пищи Михеилом Саакашвили. На видео хорошо видно, как заключенный Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время суток.
– заявили власти.
Также там опубликовали видео, на котором видно, где Саакашвили якобы что-то употребляет.
Власти опубликовали кадры с Саакашвили: смотрите видео из тюрьмы
Власти опубликовали так называемую "еду" Саакашвили / Фото из фейсбука Специальной пенитенциарной службы и скриншот из видео
Саакашвили отказался от добавок
Третий президент Грузии ответил на кадры, опубликованные властями и объяснил, что ничего нового там нет.
Я неоднократно говорил, что получаю добавки с минералами и микроэлементами, прописанные врачами в медицинском центре, которые необходимы для снижения веса, пульса, частоты сердечных сокращений и поддержания минимального уровня глюкозы,
– заявил Саакашвили.
Он также объяснил, что в "медкабинет кушать никто не ходит, там пациенты лечатся". Кроме того, назвал эти видео позорными и заявил, что "не нарушал норм голодовки". Добавил, что принимал то, что говорил ему врач, но это не еда.
В свете всего вышесказанного, я больше не буду принимать какие-либо добавки с утра субботы (говорится о 6 ноября – 24 канале), на что я дал свое письменное согласие совету. Мое состояние ухудшалось с каждым днем и, вероятно, все будет развиваться еще быстрее,
– заявил политик.
Также он пояснил, что:
- "вера в победу и свободу неисчерпаемы";
- особенно после сегодняшнего беспрецедентного митинга солидарности с тюрьмой, за что благодарю всех присутствующих.
Заключение и голодовка Саакашвили: что известно
- 1 октября его арестовали из-за возбужденных уголовных дел. Сам Саакашвили называет дело против него политическим и не признает вины.
- Более того, в день заключения, он объявил голодовку, которая продолжается до сих пор.
- Третий президент Грузии похудел на 20 килограммов, а состояние его здоровья ухудшается. У него начались проблемы с сердцем.
- 23 октября Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки.
- Кстати, Саакашвили вернулся в Грузию в канун местных выборов. В ЦИК заявили, что на выборах во втором туре победила провластная партия.
- Оппозиция и ее сторонники не согласны с результатами 2 тура выборов. Они заявили, что "борьба не закончилась, а только началась", ведь они планируют бороться "решительно, непоколебимо и мирно".