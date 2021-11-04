Уполномоченная Совета по правам человека Людмила Денисова отметила, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека продолжают пытать граждан. Она добавила, что Грузия тоже является подписателем Конвенции.

Кстати У Саакашвили начались проблемы с сердцем, – врач

Денисова призвала руководство Грузии соблюдать нормы международного права.

"Михеил сегодня крайне нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества. Обращаюсь к грузинским властям обеспечить гражданина Украины Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью", – констатировала омбудсмен.

Письмо Саакашвили

Также Денисова показала письмо, которое написал политик. Он напомнил все высказывания власти, которые звучали в его сторону. В частности, о том, что "Саакашвили имеет право на самоубийство".

Лидер их фракции сказал мне, если я не умру на 41 день, то буду смешон,

– рассказал политик.

Он сказал о своем плохом самочувствии и попросил активизировать сотрудничество с западными союзниками относительно его освобождения.



Письмо Саакашвили / Фото из телеграм-канала Людмилы Денисовой

Что известно о задержании Саакашвили