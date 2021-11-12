Зеленський окремо наголосив на неприпустимості застосування до громадянина України заходів примусу.

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Зеленський просить допустити до Саакашвілі матір та близьких

Президент України вважає, що до політика мають допустити його матір та близьких. Оскільки стан здоров'я колишнього президента викликає занепокоєння, Зеленський попросив Гарібашвілі розглянути можливість доступу українських медиків.

Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян,

– зазначив Зеленський.

8 листопада Саакашвілі перевезли до лікарні

8 листопада Саакашвілі примусово перевезли з пенітенціарної установи до лікарні. На кадрах евакуації видно, що політик чинить опір. Також експрезидент Грузії заявив медикам, що вони виконують замовлення Путіна.

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