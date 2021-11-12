Зеленский особенно отметил недопустимость применения к гражданину Украины мер принуждения.

На тему "Вы выполняете приказ Путина": появилось еще одно видео с Саакашвили в скорой

Зеленский просит допустить к Саакашвили мать и близких

Президент Украины считает, что к политику должны допустить его мать и близких. Поскольку состояние здоровья бывшего президента вызывает опасения, Зеленский попросил Гарибашвили рассмотреть возможность доступа украинских медиков.

Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан,

– отметил Зеленский.

Новость дополняется...