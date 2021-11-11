На кадрах видно, что между группой, которая проводила госпитализацию и Михеилом Саакашвили, возникла перепалка. Политик обвинил членов бригады в работе российского президента.

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Работают на Путина

Михеил Саакашвили отказался выходить из машины, которая привезла его в тюремную больницу. Политик назвал бригаду "скорой" убийцами, выполняющими приказ российского президента Владимира Путина.

Теперь вы выполняете приказ Путина. Ваши внуки будут знать, что вы убийцы. Я не пойду сюда пешком,

– заявил Саакашвили.

Саакашвили перевозят в тюремную больницу: смотрите видео

Госпитализация Саакашвили: главное