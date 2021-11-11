На кадрах видно, что между группой, которая проводила госпитализацию и Михеилом Саакашвили, возникла перепалка. Политик обвинил членов бригады в работе российского президента.
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Работают на Путина
Михеил Саакашвили отказался выходить из машины, которая привезла его в тюремную больницу. Политик назвал бригаду "скорой" убийцами, выполняющими приказ российского президента Владимира Путина.
Теперь вы выполняете приказ Путина. Ваши внуки будут знать, что вы убийцы. Я не пойду сюда пешком,
– заявил Саакашвили.
Саакашвили перевозят в тюремную больницу: смотрите видео
Госпитализация Саакашвили: главное
- После задержания в Грузии экс-президент страны Михеил Саакашвили объявил голодовку. По словам нардепа Украины Елизавета Ясько заявила, что политик похудел на 20 килограммов.
- 8 ноября Саакашвили вертолетом эвакуировали из Рустави в больницу Глданской тюрьмы.
- Грузинские власти сообщали, что эвакуация прошла без принуждения, однако уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека со ссылкой на свою грузинскую коллегу заявила, что Саакашвили во время перевозки избили.
- Личный врач Саакашвили во время осмотра заметил следы повреждений на теле экс-президента Грузии.
- Адвокат Саакашвили заявил, что его подзащитный прекратил голодовку.