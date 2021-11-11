В сети появилось видео эвакуации Саакашвили в тюремную больницу. На нем заметно, что этот процесс был довольно агрессивным.

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Видео перевода Саакашвили в тюремную больницу

На распространенном в сети видео заметно, что Саакашвили отказывается идти в тюремную больницу по собственному желанию. Поэтому полицейские заносят его в помещение силой, схватив за руки и ноги.

Министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что этот ролик свидетельствует о том, что Саакашвили находится в "отличной физической форме".

Кадры перевода Саакашвили в тюремную больницу: смотрите видео

Перевозка Саакашвили в тюремную больницу: основное