У мережі з'явилося відео евакуації Саакашвілі у тюремну лікарню. На ньому помітно, що цей процес був доволі агресивним.
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Відео переведення Саакашвілі у в'язничну лікарню
На поширеному у мережі відео помітно, що Саакашвілі відмовляється йти у тюремну лікарню за власним бажанням. Тому поліцейські заносять його у приміщення силоміць, схопивши за руки та ноги.
Міністр юстиції Раті Брегадзе заявив, що цей ролик свідчить про те, що Саакашвілі перебуває у "відмінній фізичній формі".
Кадри переведення Саакашвілі у тюремну лікарню: дивіться відео
Перевезення Саакашвілі до тюремної лікарні: основне
- 8 листопада Міхеіла Саакашвілі забрали вертольотом із в'язниці в Руставі та перевезли у лікарню Глданської тюрми.
- Грузинська влада запевнила, що все відбулося без примусу. А пенітенціарна служба Грузії заявила, що колишній президент начебто навіть чинив опір під час його транспортування, завдав фізичних та словесних образ персоналу, а також пошкодив медичну апаратуру.
- Уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова повідомила, що під час етапування Саакашвілі побили співробітники в'язниці. Через це стан здоров'я політика ще більше погіршився. Служба держінспектора почала розслідувати факт можливого нелюдського поводження з політиком.
- Згодом лікар Саакашвілі розповів, що під час огляду помітив на тілі свого пацієнта пошкодження.