У мережі з'явилося відео евакуації Саакашвілі у тюремну лікарню. На ньому помітно, що цей процес був доволі агресивним.

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Відео переведення Саакашвілі у в'язничну лікарню

На поширеному у мережі відео помітно, що Саакашвілі відмовляється йти у тюремну лікарню за власним бажанням. Тому поліцейські заносять його у приміщення силоміць, схопивши за руки та ноги.

Міністр юстиції Раті Брегадзе заявив, що цей ролик свідчить про те, що Саакашвілі перебуває у "відмінній фізичній формі".

Кадри переведення Саакашвілі у тюремну лікарню: дивіться відео

Перевезення Саакашвілі до тюремної лікарні: основне