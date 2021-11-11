Про стан здоров'я Саакашвілі та декілька пошкоджень на тілі колишнього глави Грузії розповів його лікар Ніколоз Кіпшидзе.

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Лікар виявив на тілі Саакашвілі пошкодження

Кіпшидзе був присутній на медичній експертизі у межах розслідування про нелюдське поводження під час транспортування експрезидента до тюремної клініки.

Був зовнішній огляд. Є пошкодження, які, я не говоритиму. Я бачив пошкодження на різних частинах тіла,

– зазначив Кіпшидзе.

Лікар повідомив, що аналізи Саакашвілі, зроблені на 40 день голодування, погіршилися. Однак політик в тюремній лікарні відмовляється приймати ліки.

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