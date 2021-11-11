Про стан здоров'я Саакашвілі та декілька пошкоджень на тілі колишнього глави Грузії розповів його лікар Ніколоз Кіпшидзе.
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Лікар виявив на тілі Саакашвілі пошкодження
Кіпшидзе був присутній на медичній експертизі у межах розслідування про нелюдське поводження під час транспортування експрезидента до тюремної клініки.
Був зовнішній огляд. Є пошкодження, які, я не говоритиму. Я бачив пошкодження на різних частинах тіла,
– зазначив Кіпшидзе.
Лікар повідомив, що аналізи Саакашвілі, зроблені на 40 день голодування, погіршилися. Однак політик в тюремній лікарні відмовляється приймати ліки.
Перевезення Саакашвілі до тюремної лікарні: що відомо
- Саакашвілі 8 листопада забрали вертольотом із в'язниці в Руставі та перевезли у лікарню Глданської тюрми.
- Грузинська влада запевнила, що все відбулося без примусу. А пенітенціарна служба Грузії заявила, що експрезидент нібито чинив опір під час його транспортування, завдав фізичних та словесних образ персоналу, а також пошкодив медичну апаратуру.
- Натомість уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова повідомила, що під час етапування Саакашвілі побили співробітники в'язниці. Через це стан здоров'я політика ще більше погіршився. Служба держінспектора почала розслідувати факт можливого нелюдського поводження з політиком.