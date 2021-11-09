За словами Денісової, інші в'язні, які перебувають своє покарання у Руставі, ображають експрезидента Саакашвілі. Також омбудсмен заявила про те, що влада Грузії без згоди політика поширює відеоматеріали про його перебування у в'язниці.

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Денісова заявила про порушення прав людини

Людмила Денісова заявила, що примусове переведення Міхеїла Саакашвілі до тюремної лікарні лише погіршили стан його здоров'я, який за висновками лікарів є критичним. Українська омбудсмен також додала, що за словами її грузинської колеги, експрезидента під час етапування побили.

Через супротив поміщенню у заклад Міхеілу Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії,

– заявила Денісова.

Уповноважені з прав людини парламентів України та Грузії підтверджують, що умови тюремної лікарні не зможуть забезпечити повноцінного лікування Саакашвілі, оскільки там немає усього необхідного обладнання.

Денісова засудила дії грузинських посадовців та назвала їх грубим порушенням прав та свобод людини. Через це омбудсмен вимагає пояснень від посла Грузії в Україні, який напередодні відмовився від зустрічі.

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