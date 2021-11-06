Протестувальники вимагають, аби Саакашвілі, який голодує за ґратами вже понад місяць, перевели до приватної клініки. 6 листопада акцію під в'язницею №12 відвідали кілька тисяч людей.

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Опозиція виголосила ультиматум владі

До мінингувальників звернувся, зокрема, Ніка Мелія – соратник Саакашвілі та лідер Єдиного національного руху. Він заявив, що опозиція дає чинній владі добу, аби перевести ув'язненого політика у цивільну клініку. Інакше – масштабний мітинг.

Даємо владі 24 години, щоб перевести Саакашвілі у цивільну лікарню. Якщо цього не відбудеться, о 20:00 у понеділок, 8 листопада, зберемося на площі Свободи,

– анонсував Мелія.

Крім цього, протестувальники також закликали провести позачергові вибори до парламенту. Як пояснив Мелія, якщо влада не виконає цей ультиматум, 8 листопада опозиція також має намір оголосити й інші вимоги та план своїх подальших дій.



Мелія звернувся до протестувальників / Фото Мзії Саганелідзе

Під час акції в одного із протестувальників стався серцевий напад. Врятувати чоловіка, на жаль, не вдалося. Як стверджують місцеві журналісти, мітингувальникам довелося везти його у лікарню на своєму авто, адже карета швидкої дуже довго не приїжджала на виклик.

Люди розбили намети й залишаються на ніч

За інформацією видання "Новости-Грузия", частина мітингувальників не мають намір розходитися додому. Вони почали облаштовувати наметоме містечко прямо біля центрального входу до в'язниці. Прихильники Саакавшілі планують залишатися там, аж доки політика не госпіталізують.



Прихильники Саакашвілі розбили намети під в'язницею / Фото Давида Мхетлідзе



Мітингувальники залишаються ночувати під в'язницею / Фото "Новости-Грузия"



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