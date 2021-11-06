Мовитися про судове засідання, яке відбудеться вже 10 листопада. Найімовірніше, його проведуть у в'язниці №12 міста Руставі, де перебуває політик.

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Відповідну заяву в інтерв'ю телеканалу "Руставі-2" зробив очільник грузинського Мін'юсту Раті Брегадзе. "Рекомендуємо провести судовий процес у пенітенціарній установі №12. Ми наполегливо рекомендуємо не виводити ув'язненого звідти", – підкреслив грузинський чиновник.

Чому судити Саакашвілі хочуть у в'язниці

У грузинському відомстві стверджують, що керуються необхідністю захисту ув'язненого Саакашвілі. Мовляв, лише у такий спосіб вдасться запобігти ймовірним загрозам безпеці політика.

"Якщо будуть певні провокації, хто за них потім відповість, і яку кількість сил має використати держава?", – зазначив Брегадзе. Й наголосив, що спрямовувати усі наявні ресурси на захист однієї людини, мовляв, не можна.

Що цьому передувало