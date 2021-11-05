Про відповідне рішення Бурчуладзе написав на своїй сторінці у фейсбуці. Оперний співак зазначив, що партія "Грузинська мрія" порушує закони.

Зверніть увагу Мама Саакашвілі звернулась до Зеленського: просить забрати в Україну на лікування

Паата Бурчуладзе написав, що більше не може терпіти й не хоче ставати співучасником "убивства третього президента".

Будь ласка, поруште закон ще раз і дайте мені можливість змінити третього президента у в'язниці. Дайте йому можливість пройти лікування у багатофункціональній лікарні,

– зазначив оперний співак.

Він підкреслив, що готовий одразу ж прилетіти до Грузії, якщо влада країни зверне увагу на його прохання.

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Саакашвілі затримали в Грузії: що треба знати

Міхеіл Саакашвілі 1 жовтня, після анонсованого повернення до Грузії, оприлюднив відео з Батумі. Вже ввечері його затримали.

На батьківщині проти експрезидента Грузії відкрили низку кримінальних справ, по двох уже винесли вироки.

Міхеіла Саакашвілі відправили до в'язниці в місто Руставі, де він оголосив голодування. За словами нардепки Єлизавети Ясько, він уже схуд на 20 кілограмів.

З в'язниці політик написав листа меру Львова Андрію Садовому, де подякував йому за підтримку та висловив переконання, що він зможе скоро повернутися до України. Проте президентка Саломе Зурабішвілі кілька разів заявляла, що не помилує Саакашвілі.

4 листопада з'явилась інформація, про погіршення стану здоров'я політика. За совами особистого лікаря експрезидента Грузії, у нього почалися проблеми із серцем.

Водночас мама Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанія звернулася до Володимира Зеленського з проханням організувати переправлення політика в Україну.

Текст публікації Паата Бурчуладзе в оригіналі:

ყველაფერს აქვს საზღვარი!

ამის მოთმენა აღარ შეიძლება!

მე არ მინდა ვიყო მესამე პრეზიდენტის მკვლელობის თანამონაწილე.

ქართულო ოცნებავ,ყველაფერში არღვევთ კანონებს:ითვისებთ წაგებულ არჩევნებს,იჭერთ უდანაშაულო ადამიანებს და თქვენივე კუთვნილი სასამართლოთი თქვენებურად ასამართლებთ.

გთხოვთ, კიდევ ერთხელ დაარღვიოთ კანონი და მომცეთ საშუალება ჩავანაცვლო მესამე პრეზიდენტი ციხეში.მიეცით მას მულტიფუნქციურ საავადმყოფოში მკურნალობის საშუალება.

უმორჩილესად გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ჩემი თხოვნა და მე დღესვე ჩამოვფრინდები საქართველოში.

ამით თქვენ ორ დიდ საქმეს გააკეთებთ:

საქართველოს არ შეიყვანთ ველურ ქვეყნების სიაში და ძალიან ასიამოვნებთ ბიძინა ივანიშვილს.მას ერთდროულად ორი პატიმარი ეყოლება,რომლებსაც ვერ იტანს.