О соответствующем решении Бурчуладзе написал на своей странице в Фейсбук. Оперный певец отметил, что партия "Грузинская мечта" нарушает законы.

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Паата Бурчуладзе написал, что больше не может терпеть и не желает становиться соучастником "убийства третьего президента".

Пожалуйста, нарушьте закон еще раз и дайте мне возможность сменить третьего президента в тюрьме. Дайте ему возможность пройти лечение в многофункциональной больнице,

– отметил оперный певец.

Он подчеркнул, что готов сразу же прилететь в Грузию, если власти страны обратят внимание на его просьбу.

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Саакашвили задержали в Грузии: что нужно знать

Михеил Саакашвили 1 октября после анонсированного возвращения в Грузию обнародовал видео из Батуми. Уже к вечеру его задержали.

На родине против экспрезидента Грузии был открыт ряд уголовных дел, по двум уже вынесены приговоры.

Михеила Саакашвили отправили в тюрьму в город Рустави, где он объявил голодовку. По словам нардепа Елизаветы Ясько, он уже похудел на 20 килограммов.

Из тюрьмы политик написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, где поблагодарил его за поддержку и выразил убеждение, что сможет скоро вернуться в Украину. Однако президент Саломе Зурабишвили несколько раз заявляла, что не помилует Саакашвили.

4 ноября появилась информация об ухудшении состояния здоровья политика. По словам личного врача экс-президента Грузии, у него начались проблемы с сердцем.

В то же время мама Михеила Саакашвили Гиули Аласания обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой организовать переправку политика в Украину.

Текст публикации Паата Бурчуладзе в оригинале:

ყველაფერს აქვს საზღვარი!

ამის მოთმენა აღარ შეიძლება!

მე არ მინდა ვიყო მესამე პრეზიდენტის მკვლელობის თანამონაწილე.

ქართულო ოცნებავ,ყველაფერში არღვევთ კანონებს:ითვისებთ წაგებულ არჩევნებს,იჭერთ უდანაშაულო ადამიანებს და თქვენივე კუთვნილი სასამართლოთი თქვენებურად ასამართლებთ.

გთხოვთ, კიდევ ერთხელ დაარღვიოთ კანონი და მომცეთ საშუალება ჩავანაცვლო მესამე პრეზიდენტი ციხეში.მიეცით მას მულტიფუნქციურ საავადმყოფოში მკურნალობის საშუალება.

უმორჩილესად გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ჩემი თხოვნა და მე დღესვე ჩამოვფრინდები საქართველოში.

ამით თქვენ ორ დიდ საქმეს გააკეთებთ:

საქართველოს არ შეიყვანთ ველურ ქვეყნების სიაში და ძალიან ასიამოვნებთ ბიძინა ივანიშვილს.მას ერთდროულად ორი პატიმარი ეყოლება,რომლებსაც ვერ იტანს.