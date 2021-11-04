Аласания заявила, что очень хочет, чтобы ее сын был в Грузии. В то же время на родной земле он – в опасности.

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По словам Аласании, ее сына убивают у нее на глазах. Мама Саакашвили подчеркнула, что обращается к Владимиру Зеленскому, который уже не раз помогал им.

Но сейчас нам особенно нужна его поддержка и помощь. Нужно как-то организовать переправку Михеила сюда в Украину,

– заявила Аласания.

Женщина подчеркнула, что в Украине ее сын сможет получить соответствующее лечение, заботу и выжить.

Аласания напомнила: ее сын голодает уже 35-й день. Единственное, что ему сейчас предлагают – тюремная больница. Там нет никаких условий для лечения таких больных.

"Я очень на вас надеюсь. На всех вас – людей в Украине. На депутатов, и я обращаюсь к власти Украины. И, конечно, прежде всего – к президенту Зеленскому", – подчеркнула Аласания.

Обращение Гиули Аласании: смотрите видео

Аласания не хочет помилования для сына

Мама Саакашвили в эфире одного из украинских телеканалов отметила, что ее сын не нуждается в помиловании. Все потому, что он не сделал ничего плохого.

Аласания убеждена, что если будет объективный суд, все выяснят.

Если же политика будут судить в Грузии, к делу необходимо будет привлечь все мировое сообщество.

Обратите внимание! Андрей Садовый обратился к Саакашвили и попросил его прекратить голодовку. Мэр Львова подчеркнул: "ты нужен нам живым и здоровым". Саакашвили поблагодарил Садового за поддержку. Кроме того, он отметил, что надеется в ближайшее время вернуться в Украину.