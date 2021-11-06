Речь идет о судебном заседании, которое состоится уже 10 ноября. Скорее всего, его проведут в тюрьме №12 города Рустави, где находится политик.

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Соответствующее заявление в интервью телеканалу "Рустави-2" сделал глава грузинского Минюста Рати Брегадзе. "Рекомендуем провести судебный процесс в пенитенциарном учреждении №12. Мы настоятельно рекомендуем не выводить заключенного оттуда", – подчеркнул грузинский чиновник.

Почему судить Саакашвили хотят в тюрьме

В грузинском ведомстве утверждают, что руководствуются необходимостью защиты заключенного Саакашвили. Якобы только таким образом удастся предотвратить возможные угрозы безопасности политика.

"Если будут определенные провокации, кто за них потом ответит, и какое количество сил должно использовать государство?" – отметил Брегадзе. И подчеркнул, что направлять все имеющиеся ресурсы в защиту одного человека нельзя.

Что этому предшествовало