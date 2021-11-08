Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Там закликали перевезти політика у безпечніше місце.

Зверніть увагу "Найнебезпечніше місце": влада Грузії пояснила, куди відвезли Саакашвілі

У відомстві заявили, що розчаровані таким рішенням грузинської влади. Україна продовжує слідкувати за цією ситуацією.

Сьогодні (8 листопада – 24 канал) до зовнішньополітичного відомства Грузії передали офіційну ноту МЗС України щодо цього,
– мовиться у повідомленні.

Також МЗС наголосило на тому, що Саакашвілі необхідно перевезти до цивільної медустанови, яка дозволяє надати екстрену допомогу.

У відомстві повідомили, що перебування Саакашвілі у відповідній в'язниці створює ризики. Водночас там зауважили, що якщо керуватись гуманітарними міркуваннями, то напруження можна уникнути.

Останні новини про Саакашвілі

  • Експрезидента Грузії 8 листопада забрали вертольотом із в'язниці в Руставі.
  • Його перевезли у лікарню Глданської в'язниці. Кохана Саакашвілі вважає, що це найнебезпечніше місце для політика.
  • Прихильники ув'язненого вкотре вийшли на мітинг "Свободу Міші". Протестувальники зазначають, що розходитись не збираються.
  • Тим часом на територію лікарні Глданської в'язниці стягнули сили правоохоронців. Також там чергує спецназ Міністерства внутрішніх справ.
  • Ув'язнені пенітенціарного медичного закладу №18 почали протестувати. Вони шумлять та вимикають у камерах світло.