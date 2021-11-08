Лідер "Єдиного руху" Ніка Мелія заявив, що вулиці Тбілісі не будуть пустими, поки Саакашвілі не звільнять, а партії "не повернуть вибори".

До теми "Найнебезпечніше місце": влада Грузії пояснила, куди відвезли Саакашвілі

Що відбувається у Тбілісі

Політик закликав людей не розходитись. Ввечері протестувальники мають намір пікетувати будівлю уряду, аби не дати прем'єру Іраклі Гарібашвілі зайти туди.

Щоправда, акцентують на мирних мітингах.

Стягують силовиків

На територію лікарні Глданської в'язниці стягнули значні сили поліції, пише Interpressnews. У двір закладу в'їхали жовті автобуси зі спецназом та поліцейські машини. Також привезли водомет. Однак поки що ситуація спокійна.

Що відомо про перевезення Саакашвілі

Міхеіла Саакашвілі 8 листопада терміново забрали з в'язниці у Руставі на гелікоптері. Грузинська влада пояснила, що політика доставили у тюремну лікарню в Тбілісі. Він перебуває у лікарні Глданської в'язниці.

Кохана Саакашвілі, нардепка Єлизавета Ясько назвала це "найнебезпечнішим місцем" для політика.

Що цьому передувало