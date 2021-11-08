Лидер "Единого движения" Ника Мелия заявил, что улицы Тбилиси не будут пустыми, пока Саакашвили не освободят, а партии "не вернут выборы".

К теме "Самое опасное место": власти Грузии объяснили, куда увезли Саакашвили

Что происходит в Тбилиси

Политик призвал людей не расходиться. Вечером протестующие намерены пикетировать правительственное здание, чтобы не дать премьеру Иракли Гарибашвили зайти туда.

Правда, акцентируют внимание на мирных митингах.

Стягивают силовиков

На территорию больницы Глданской тюрьмы стянули значительные силы полиции, пишет Interpressnews. Во двор заведения въехали желтые автобусы со спецназом и полицейские машины. Также привезли водомет. Однако пока ситуация спокойная.

Что известно о перевозке Саакашвили

Михеила Саакашвили 8 ноября срочно забрали из тюрьмы в Руставе на вертолете. Грузинские власти объяснили, что политика доставили в тюремную больницу в Тбилиси. Он находится в больнице Глданской тюрьмы.

Возлюбленная Саакашвили, нардеп Елизавета Ясько назвала это "самым опасным местом" для политика.

Что этому предшествовало