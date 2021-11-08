Соответствующей информацией поделились в пенитенциарной службе Грузии. Возлюбленная политика, украинский нардеп Елизавета Ясько, называет эту больницу "самым опасным для него местом".
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Что говорят власти Грузии
В заявлении пенитенциарной службы отметили, что Саакашвили перевезли, "чтобы избежать ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью". Теперь он находится в больнице Глданской тюрьмы.
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