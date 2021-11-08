Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Там призвали перевезти политика в более безопасное место.

Обратите внимание "Самое опасное место": власти Грузии объяснили, куда отвезли Саакашвили

В ведомстве заявили, что разочарованы таким решением грузинских властей. Украина продолжает следить за этой ситуацией.

Сегодня (8 ноября – 24 канал) во внешнеполитическое ведомство Грузии передали официальную ноту МИД Украины относительно этого,
– говорится в сообщении.

Также МИД отметило, что Саакашвили необходимо перевезти в гражданское медучреждение, которое позволяет оказать экстренную помощь.

В ведомстве сообщили, что пребывание Саакашвили в тюрьме создает риски. В то же время, там заметили, что если руководствоваться гуманитарными соображениями, то напряжения можно избежать.

Последние новости о Саакашвили

  • Экс-президента Грузии 8 ноября забрали вертолетом из тюрьмы в Руставе.
  • Его перевезли в больницу Глданской тюрьмы. Любимая Саакашвили считает, что это самое опасное место для политика.
  • Сторонники заключенного в очередной раз вышли на митинг "Свободу Мише". Протестующие отмечают, что расходиться не собираются.
  • Тем временем на территорию больницы Глданской тюрьмы стянули силы правоохранителей. Также там дежурит спецназ Министерства внутренних дел.
  • Заключенные пенитенциарного медицинского учреждения №18 начали протестовать. Они шумят и выключают в камерах свет.