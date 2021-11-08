Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Там призвали перевезти политика в более безопасное место.
Обратите внимание "Самое опасное место": власти Грузии объяснили, куда отвезли Саакашвили
В ведомстве заявили, что разочарованы таким решением грузинских властей. Украина продолжает следить за этой ситуацией.
Сегодня (8 ноября – 24 канал) во внешнеполитическое ведомство Грузии передали официальную ноту МИД Украины относительно этого,
– говорится в сообщении.
Также МИД отметило, что Саакашвили необходимо перевезти в гражданское медучреждение, которое позволяет оказать экстренную помощь.
В ведомстве сообщили, что пребывание Саакашвили в тюрьме создает риски. В то же время, там заметили, что если руководствоваться гуманитарными соображениями, то напряжения можно избежать.
Последние новости о Саакашвили
- Экс-президента Грузии 8 ноября забрали вертолетом из тюрьмы в Руставе.
- Его перевезли в больницу Глданской тюрьмы. Любимая Саакашвили считает, что это самое опасное место для политика.
- Сторонники заключенного в очередной раз вышли на митинг "Свободу Мише". Протестующие отмечают, что расходиться не собираются.
- Тем временем на территорию больницы Глданской тюрьмы стянули силы правоохранителей. Также там дежурит спецназ Министерства внутренних дел.
- Заключенные пенитенциарного медицинского учреждения №18 начали протестовать. Они шумят и выключают в камерах свет.