Як стверджує Саакашвілі, його пообіцяли перевести до звичайної міської поліклініки. Через це, зокрема, скасували зустріч із медиками та рідними в Руставі. Втім, далі політик опинився у лікарні Глданської в'язниці.

Читайте також Якщо Саакашвілі помре, то в країні почнеться неконтрольований процес, – грузинський політик

Політик каже, що його обдурили Колишній президент опублікував відповідний лист після того, як Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео, як він покидає тюрму в Руставі. Там запевнили, що Саакашвілі зробив це добровільно й без спротиву. Натомість сам політик пояснив, що його обдурили. Мовляв, він не знав, що його заберуть не у цивільну клініку. Саакашвілі покидає в'язницю у Руставі: дивіться відео Мене повалили на землю й кілька разів вдарили, – Саакашвілі

Саакашвілі написав, що ув'язнені бурхливо відреагували на його появу. Натомість один із працівників тюрми почав ображати його й сказав: "Ось, пташка, ти в наших руках". Політик запитав у нього ім'я, але відповіді не отримав. Він припустив, що це – хтось із тюремного керівництва.

Попри категоричну відмову, мене витягли з авто, повалили на землю і кілька разів ударили по шиї. Мене тягли за волосся,

– поскаржився колишній президент.

Він стверджує, що хтось із "невизначено кримінального медичного персоналу" прийшов до нього у палату, аби без дозволу ввести щось в організм. "Я відштовхнув його. Моя реакція була викликана стресом після цього насильства і жорстокого поводження", – пояснив він.

Зверніть увагу! Нардепка Єлизавета Ясько заявила, що Глданська в'язниця – найнебезпечніше для Саакашвілі місце. Людмила Денісова пояснила, що там утримуються люди, які потрапили за ґрати за його президенства.

Політик не співпрацюватиме з медперсоналом

Колишній грузинський президент наголосив, що постійно чує зі своєї камери крики та голоси злочинців. Він заявив, що відмовляється від будь-якого медичного втручання й не співпрацюватиме із медперсоналом. Мовляв, погодиться лише на зустріч зі своїм особистим лікарем. Політик переконаний, що його перевели у Глданську тюрму за вказівкою Путіна, аби "фізично знищити".

Саакашвілі закликав до мирного протесту

Політик наголосив, що не хоче допустити жодних провокацій. Він звернувся до своїх прихильників й підкреслив, що ніхто не зможе перемогти їх у випадку "мирного, але дуже сильного протесту". Також він згадав про тих, хто емігрував з Грузії, й закликав їх повернутися хоча б на кілька днів, щоб "закінчити розпочате".