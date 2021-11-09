Як стверджує Саакашвілі, його пообіцяли перевести до звичайної міської поліклініки. Через це, зокрема, скасували зустріч із медиками та рідними в Руставі. Втім, далі політик опинився у лікарні Глданської в'язниці.
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Саакашвілі написав, що ув'язнені бурхливо відреагували на його появу. Натомість один із працівників тюрми почав ображати його й сказав: "Ось, пташка, ти в наших руках". Політик запитав у нього ім'я, але відповіді не отримав. Він припустив, що це – хтось із тюремного керівництва.
Попри категоричну відмову, мене витягли з авто, повалили на землю і кілька разів ударили по шиї. Мене тягли за волосся,
– поскаржився колишній президент.
Він стверджує, що хтось із "невизначено кримінального медичного персоналу" прийшов до нього у палату, аби без дозволу ввести щось в організм. "Я відштовхнув його. Моя реакція була викликана стресом після цього насильства і жорстокого поводження", – пояснив він.
Політик не співпрацюватиме з медперсоналом
Колишній грузинський президент наголосив, що постійно чує зі своєї камери крики та голоси злочинців. Він заявив, що відмовляється від будь-якого медичного втручання й не співпрацюватиме із медперсоналом. Мовляв, погодиться лише на зустріч зі своїм особистим лікарем. Політик переконаний, що його перевели у Глданську тюрму за вказівкою Путіна, аби "фізично знищити".
Саакашвілі закликав до мирного протесту
Політик наголосив, що не хоче допустити жодних провокацій. Він звернувся до своїх прихильників й підкреслив, що ніхто не зможе перемогти їх у випадку "мирного, але дуже сильного протесту". Також він згадав про тих, хто емігрував з Грузії, й закликав їх повернутися хоча б на кілька днів, щоб "закінчити розпочате".