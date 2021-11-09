Про це розповів член політради партії "Єдиний національний рух Грузії"
Гіоргі Барамідзе в ефірі 24 каналу. Йому прикро, що про таке доводиться говорити у цивілізованій країні.
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Саакашвілі у в'язниці сповідався і причастився: митрополит порівняв його з царем
За словами політика, вимога перевести Саакашвілі у якісну клініку не є якимось привілеєм. Сам політик взагалі нічого не вимагає від влади у цьому питанні.
Барамідзе вважає, що "пропутінська" влада Грузії лише намагається створювати проблеми та грає з вогнем.
Якщо Саакашвілі через це помре, то в Грузії почнеться абсолютно неконтрольований процес. У будь-якому випадку цю владу, скільки б вона не керувала, чекатиме дуже серйозна кара,
– наголосив політик. Зверніть увагу! Міхеіл Саакашвілі вже 39 день продовжує голодування. Через це стан здоров'я політика різко погіршується. За даними лікарів, його самопочуття є незадовільним.
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Боляче на нього дивитись, схуд на 20 кілограмів, – Ясько про стан Саакашвілі Саакашвілі у в'язниці: останні новини Консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення ув'язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Політика 8 листопада вертольотом терміново забрали з в'язниці. Грузинська влада пояснила, що ув'язненого доставили у тюремну лікарню в Тбілісі. У Грузії сотні людей прийшли підтримати Саакашвілі до стін в'язниці, у якій він перебуває. Протестувальники вимагали, щоб його перевели до приватної клініки. Через голодування у Саакашвілі почали з'являтися провали в пам'яті. На початку листопада політик написав листа із грузинської в'язниці, в якому повідомив про погані результати аналізів. Саакашвілі у жовтні також написав листа меру Львова Андрію Садовому, у якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.
Політик розповів про ситуацію довкола Саакашвілі: дивіться відео