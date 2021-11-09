Про це розповів член політради партії "Єдиний національний рух Грузії" Гіоргі Барамідзе в ефірі 24 каналу. Йому прикро, що про таке доводиться говорити у цивілізованій країні.

До теми Саакашвілі у в'язниці сповідався і причастився: митрополит порівняв його з царем

За словами політика, вимога перевести Саакашвілі у якісну клініку не є якимось привілеєм. Сам політик взагалі нічого не вимагає від влади у цьому питанні.

Барамідзе вважає, що "пропутінська" влада Грузії лише намагається створювати проблеми та грає з вогнем.

Якщо Саакашвілі через це помре, то в Грузії почнеться абсолютно неконтрольований процес. У будь-якому випадку цю владу, скільки б вона не керувала, чекатиме дуже серйозна кара,

– наголосив політик.