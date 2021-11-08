8 листопада третій президент Грузії висповідався, а митрополит Ахалкалакі, Кумурдо та Карі причастив його. Це сталося прямо у стінах в'язниці.

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За словоми Ніколоза, ув'язнений політик сам звернувся до церкви із проханням про причастя. Митрополит розповів про це патріарху. Той дав своє благословення, не вагаючись ні хвилини. "Це історичний день. Адже про нього (Саакашвілі – 24 канал) часто кажуть, що він має покаятися. Покаяння з погляду християнства – це дія. Це не крокодилячі сльози й не підроблене визнання для того, аби людина врятувалася від в'язниці", – зазначив священнослужитель.

Голодування Саакашвілі митрополит називає постом

Ніколоз наголосив, що Саакашавілі – це людина, яка протягом 9 років була одноосібним правителем Грузії, і яка через 9 років з власної волі повернувся на батьківщину, сів там за ґрати і впродовж 40 днів дотримувався "сухого посту".

Після цього він сповідався та причастився. Якщо комусь це здається невеликою справою, то нехай сам спробує тримати 40-денний піст, і побачить, як це,

– наголосив митрополит.

Митрополит зауважив, що хоча політики дії колишнього президента вважають голодуванням, він їх сприймає саме як піст. Водночас Ніколоз пригадав, як відвідував Саакашвілі, коли той лише потрапив за ґрати. Тоді він ще був здоровим, а зараз – дуже ослаблений.

Порівняв Саакашвілі з грузинським царем

Духівник порівняв Саакашавілі з царем Давидом IV. Мовляв, лише ці грузинські державні діячі зуміли витримати суворий піст упродовж 40 днів й покаятися в тому, що здійснили під час управління країною.

Довідка. Давида IV вважають найвидатнішим в історії Грузії правителем, був царем у 1089 – 1125 роках. Зумів об'єднати князівства в єдину централізовану державу й розширити її кордони.

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