У Пенітенціарній службі стверджують, що експрезидент Грузії покинув в'язницю без примусу. Натомість омбудсмен зазначив, що Саакашвілі не знав, що його переводять у тюремну лікарню.

До теми Саакашвілі терміново забрали з в'язниці на вертольоті: відео з місця події

Саакашвілі вертольотом 8 листопада терміново забрали з в'язниці. Його привезли до лікарні Глданської тюрми. У Грузії заявили, що на такі дії пішли, аби уникнути погіршення стану здоров'я політика.

До речі, кохана Саакашвілі, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько назвала цю тюремну лікарню "найнебезпечнішим місцем".

Що цьому передувало