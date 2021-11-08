В Пенитенциарной службе утверждают, что экс-президент Грузии покинул тюрьму без принуждения. В то же время омбудсмен отметил, что Саакашвили не знал, что его переводят в тюремную больницу.
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Саакашвили вертолетом 8 ноября срочно забрали из тюрьмы. Его привезли в больницу Глданской тюрьмы. В Грузии заявили, что на такие действия пошли во избежание ухудшения состояния здоровья политика.
Кстати, возлюбленная Саакашвили, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько назвала эту тюремную больницу "самым опасным местом".
Что этому предшествовало
- Саакашвили прибыл на родину в конце сентября. Его взяли под стражу 1 октября из-за открытых уголовных производств. Сам политик называет дела против него политическими.
- После заключения он объявил голодовку, которая продолжается до сих пор. Политик уже похудел на 20 килограммов. Его состояние здоровья постепенно ухудшалось, начались проблемы с сердцем.
- Ясько 7 ноября заявила, что состояние здоровья Саакашвили – критическое. Она отмечала, что существует угроза его жизни. Нардеп потребовала, чтобы чиновника перевели в современную частную больницу.
- После того, как Саакашвили эвакуировали из тюрьмы, в Тбилиси вспыхнули протесты. Люди говорят о мирных митингах.