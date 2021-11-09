Как утверждает Саакашвили, его пообещали перевести в обычную городскую поликлинику. Поэтому, в частности, отменили встречу с медиками и родными в Рустави. Однако, дальше политик оказался в больнице Глданской тюрьмы.

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Политик говорит, что его обманули

Бывший президент опубликовал соответствующее письмо после того, как Пенитенциарная служба Грузии обнародовала кадры того, как он покидает тюрьму в Рустави. Там заверили, что он это сделал добровольно и без сопротивления. Сам политик объяснил, что его обманули. Мол, он не знал, что его увезут не в гражданскую клинику.

Саакашвили покидает тюрьму в Рустави: смотрите видео