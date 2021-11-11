О состоянии здоровья Саакашвили и нескольких повреждениях на теле бывшего главы Грузии рассказал его врач Николоз Кипшидзе.
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Врач обнаружил на теле Саакашвили повреждение
Кипшидзе присутствовал на медицинской экспертизе в рамках расследования о бесчеловечном обращении во время транспортировки экс-президента в тюремную клинику.
Был внешний осмотр. Есть повреждения, которые, я не буду говорить. Я видел повреждения на разных частях тела,
– отметил Кипшидзе.
Врач сообщил, что анализы Саакашвили, сделанные на 40 день голодовки, ухудшились. Однако политик в тюремной больнице отказывается принимать лекарства.
Перевозка Саакашвили в тюремную больницу: что известно
- Саакашвили 8 ноября забрали вертолетом из тюрьмы в Рустави и перевезли в больницу Глданской тюрьмы.
- Грузинские власти заверили, что все произошло без принуждения. А пенитенциарная служба Грузии заявила, что экс-президент якобы оказал сопротивление во время его транспортировки, нанес физические и словесные оскорбления персоналу, а также повредил медицинскую аппаратуру.
- При этом уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова сообщила, что во время этапирования Саакашвили избили сотрудники тюрьмы. В результате этого состояние здоровья политика ухудшилось. Служба госинспектора начала расследовать факт возможного бесчеловечного обращения с политиком.