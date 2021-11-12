Про це нардепка Ліза Ясько повідомила в ефірі одного з українських телеканалів. Вона пояснила, що є різні шляхи, аби отримати дозвіл на відвідування ув'язненого.

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За словами нардепки, такі дозволи як правило оформляють через посольство України. Втім, на відповідний запит дипломатичної установи досі не відповіли. Тож 12 листопада вона скористалася іншим варіантом. Заяву на відвідини написав сам Саакашвілі.

"Я занепокоєна тим, чому таке відбувається щодо іноземних парламентарів. І чому мені не дають дозвіл, якщо я українка та член його родини", – підкреслила "слуга народу".

Саакашвілі не припинив голодування

Ясько звернула увагу на те, що Саакашвілі голодує вже упродовж 43 днів. Напередодні він заявив, що готовий припинити голодування, якщо його переведуть у клініку з нормальними умовами та апаратурою. Втім, цього досі не сталося.

Все, що я бачу, це дуже депресивно. Це порушує всі його права та гідність. Я не можу повірити, що таке відбувається, але своїми очима я це бачила,

– наголосила кохана політика.

Вона розповіла, що коли спілкується Саакашвілі, то чує, як за вікном криміналітет кричить образливі слова. "Сьогодні це були одиничні випадки, а раніше – спланованою акцією", – зауважила вона.

Зверніть увагу! 10 листопада у Грузії стартував судовий процес у справі Саакашвілі. Самого політика вирішили не привозити на слухання. Прихильники опозиції вийшли на протести.

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