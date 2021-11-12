Об этом нардеп Лиза Ясько сообщила в эфире одного из украинских телеканалов. Она пояснила, что есть разные пути, чтобы получить разрешение на посещение заключенного.

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По словам нардепа, такие разрешения, как правило, оформляют через посольство Украины. Впрочем, на соответствующий запрос дипломатического учреждения до сих пор не ответили. Поэтому 12 ноября она воспользовалась другим вариантом. Заявление на посещение написал сам Саакашвили.

"Я обеспокоена тем, почему такое происходит в отношении иностранных парламентариев. И почему мне не дают разрешение, если я украинка и член его семьи", – подчеркнула "слуга народа".

Саакашвили не прекратил голодовку

Ясько обратила внимание на то, что Саакашвили голодает уже на протяжении 43 дней. Накануне он заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в клинику с нормальными условиями и аппаратурой. Впрочем, этого до сих пор не произошло.

Все, что я вижу, это очень депрессивно. Это нарушает все его права и достоинство. Я не могу поверить, что такое происходит, но своими глазами я это видела,

– подчеркнула любимая политика.

Она рассказала, что когда общается с Саакашвили, то слышит, как за окном криминалитет кричит оскорбительные слова. "Сегодня это были единичные случаи, а раньше – спланированной акцией", – отметила она.

Обратите внимание! 10 ноября в Грузии стартовал судебный процесс по делу Саакашвили. Самого политика решили не привозить на слушания. Сторонники оппозиции вышли на протесты.

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