Адвокат Саакашвілі Бека Басілая заявив, що пенітенціарна служба вирішила не привозити його до суду. Саакашвілі навіть не сказали, що суд вимагав його присутності. Він дізнався про це з телевізора.

До теми У Грузії опозиція продовжує протест через вивезення Саакашвілі з в'язниці

Басілая, як пише Sputnik Грузія, вже прибув до будівлі суду. Правозахисник вимагатиме прямої трансляції суду. Серед журналістів на процес допустили тільки оператора та журналіста грузинського "Першого каналу".

Почались протести й затримання

До будівлі Служби державної безпеки на протести вийшли прихильники опозиції. Вони вимагали доставити Саакашвілі до суду.

Почалась штовханина із правоохоронцями. У мережі оприлюднили відео, як силовики заштовхують людей в машини.

Яку справу слухають

Сьогодні слухання стосуються справи про розгін мітингу опозиції у листопаді 2007 року, а також погрому у телекомпанії "Імеді". До речі, слідство триває вже 8 років.



Мітинг біля суду / Фото "Радіо Свобода"

Що відомо про затримання Саакашвілі