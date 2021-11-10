Адвокат Саакашвілі Бека Басілая заявив, що пенітенціарна служба вирішила не привозити його до суду. Саакашвілі навіть не сказали, що суд вимагав його присутності. Він дізнався про це з телевізора.
До теми У Грузії опозиція продовжує протест через вивезення Саакашвілі з в'язниці
Басілая, як пише Sputnik Грузія, вже прибув до будівлі суду. Правозахисник вимагатиме прямої трансляції суду. Серед журналістів на процес допустили тільки оператора та журналіста грузинського "Першого каналу".
Почались протести й затримання
До будівлі Служби державної безпеки на протести вийшли прихильники опозиції. Вони вимагали доставити Саакашвілі до суду.
Почалась штовханина із правоохоронцями. У мережі оприлюднили відео, як силовики заштовхують людей в машини.
Яку справу слухають
Сьогодні слухання стосуються справи про розгін мітингу опозиції у листопаді 2007 року, а також погрому у телекомпанії "Імеді". До речі, слідство триває вже 8 років.
Мітинг біля суду / Фото "Радіо Свобода"
Що відомо про затримання Саакашвілі
- Саакашвілі повернувся у Грузію напередодні парламентських виборів. Вже 1 жовтня стало відомо, що його затримали через відкриті кримінальні справи.
- Після ув'язнення він оголосив голодування, яке триває вже 41 день. У результаті політик схуд на 20 кілограмів. Його стан здоров'я поступово погіршувався та почались проблеми з серцем.
- Нардепка та кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що політика слід перевезти до сучасної лікарні, оскільки існує загроза його життю.
- Експрезидента Грузії 8 листопада забрали вертольотом із в'язниці в Руставі. Його привезли до Глданської в'язниці.
- Прихильники ув'язненого вийшли на мітинг "Свободу Міші". Запевняли, що він буде мирний, однак розходитись не збираються.