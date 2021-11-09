Протести після переведення Саакашвілі до тюремної лікарні продовжуються. Зокрема, люди зібралися на мітинг у Тбілісі вранці 9 листопада.
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У Грузії тривають протести опозиції
Голова опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанор Мелія зазначив, що протестні акції триватимуть доти, доки Саакашвілі не госпіталізують до цивільної клініки.
Його перебування у тюремній лікарні небезпечне, тому депутати парламенту від опозиції вимагають зустрічі з міністром юстиції,
– наголосив Мелія.
Прихильники опозиції зібралися поблизу будівлі міністерства юстиції. Мелія заявив, що учасники акції вимагатимуть від міністра юстиції Раті Брегадзе пояснити його слова про добровільну госпіталізацію Саакашвілі до тюремної лікарні.
Крім того, опозиція просить призначити у країні дострокові парламентські вибори.
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Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні: що відомо
- Міхеіл Саакашвілі повернуся у Грузію напередодні парламентських виборів – 1 жовтня. Його одразу ж взяли під варту через відкриті кримінальні провадження.
- Після ув'язнення він оголосив голодування, яке триває вже 40 днів. У результаті політик схуд на 20 кілограмів. Його стан здоров'я поступово погіршувався, почались проблеми з серцем.
- Нардепка Єлизавета Ясько 7 листопада заявила, що Саакашвілі у критичному стані, існує загроза його життю.
- Експрезидента Грузії 8 листопада забрали вертольотом із в'язниці в Руставі. Його перевезли у лікарню Глданської в'язниці. влада запевняє, що це відбулося без примусу.
- Прихильники ув'язненого після цього вчергове вийшли на мітинг "Свободу Міші".