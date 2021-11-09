Протести після переведення Саакашвілі до тюремної лікарні продовжуються. Зокрема, люди зібралися на мітинг у Тбілісі вранці 9 листопада.

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У Грузії тривають протести опозиції

Голова опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанор Мелія зазначив, що протестні акції триватимуть доти, доки Саакашвілі не госпіталізують до цивільної клініки.

Його перебування у тюремній лікарні небезпечне, тому депутати парламенту від опозиції вимагають зустрічі з міністром юстиції,

– наголосив Мелія.

Прихильники опозиції зібралися поблизу будівлі міністерства юстиції. Мелія заявив, що учасники акції вимагатимуть від міністра юстиції Раті Брегадзе пояснити його слова про добровільну госпіталізацію Саакашвілі до тюремної лікарні.

Крім того, опозиція просить призначити у країні дострокові парламентські вибори.

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