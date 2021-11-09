Протесты после перевода Саакашвили в тюремную больницу продолжаются. В частности, люди собрались на митинг в Тбилиси утром, 9 ноября.

Читайте также "Без принуждения": в Грузии обнародовали кадры с эвакуацией Саакашвили

В Грузии продолжаются протесты оппозиции

Глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия отметил, что протестные акции будут продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не госпитализируют в гражданскую клинику.

Его пребывание в тюремной больнице опасно, поэтому депутаты парламента от оппозиции требуют встречи с министром юстиции,

– заявил Мелия.

Сторонники оппозиции собрались у здания министерства юстиции. Мелия заявил, что участники акции потребуют от министра юстиции Рати Брегадзе объяснить его слова о добровольной госпитализации Саакашвили в тюремную больницу.

Кроме того, оппозиция просит назначить в стране досрочные парламентские выборы.

Протест под Минюстом в Грузии: смотрите видео

Саакашвили перевезли в тюремную больницу: что известно