Адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что пенитенциарная служба решила не привозить его в суд. Саакашвили даже не сказали, что суд требовал его присутствия. Он узнал об этом из телевизора.

К теме В Грузии оппозиция продолжает протест из-за вывоза Саакашвили из тюрьмы

Басилая, как пишет Sputnik Грузия, уже прибыл к зданию суда. Правозащитник потребует прямой трансляции суда. Среди журналистов на процесс допустили только оператора и журналиста грузинского "Первого канала".

Начались протесты и задержания

К зданию Службы государственной безопасности на протесты вышли сторонники оппозиции. Они требовали доставить Саакашвили в суд.

Началась потасовка с правоохранителями. В сети обнародовали видео, как силовики заталкивают людей в машины.

Какое дело слушают

Сегодня слушания касаются дела о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года, а также погрома у телекомпании "Имеди". Кстати, следствие продолжается уже 8 лет.



Митинг у суда / Фото "Радио Свобода"

Что известно о задержании Саакашвили