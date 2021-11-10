Адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что пенитенциарная служба решила не привозить его в суд. Саакашвили даже не сказали, что суд требовал его присутствия. Он узнал об этом из телевизора.
К теме В Грузии оппозиция продолжает протест из-за вывоза Саакашвили из тюрьмы
Басилая, как пишет Sputnik Грузия, уже прибыл к зданию суда. Правозащитник потребует прямой трансляции суда. Среди журналистов на процесс допустили только оператора и журналиста грузинского "Первого канала".
Начались протесты и задержания
К зданию Службы государственной безопасности на протесты вышли сторонники оппозиции. Они требовали доставить Саакашвили в суд.
Началась потасовка с правоохранителями. В сети обнародовали видео, как силовики заталкивают людей в машины.
Какое дело слушают
Сегодня слушания касаются дела о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года, а также погрома у телекомпании "Имеди". Кстати, следствие продолжается уже 8 лет.
Митинг у суда / Фото "Радио Свобода"
Что известно о задержании Саакашвили
- Саакашвили вернулся в Грузию накануне парламентских выборов. Уже 1 октября стало известно, что его задержали из-за открытых уголовных дел.
- После заключения он объявил голодовку, которая длится уже 41 день. В результате политик похудел на 20 килограммов. Его состояние здоровья постепенно ухудшалось и начались проблемы с сердцем.
- Нардеп и любимая Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика следует перевезти в современную больницу, поскольку существует угроза его жизни.
- Экс-президента Грузии 8 ноября забрали на вертолете из тюрьмы в Рустави. Его привезли в Глданскую тюрьму.
- Сторонники заключенного вышли на митинг "Свободу Мише". Уверяли, что он будет мирный, однако расходиться не собираются.