Есть человек, который мечтает видеть Саакашвили в могиле, – Кикабидзе

Грузинский актер уже встретился с президентом Владимиром Путиным. Он сказал политику, что Саакашвили следует перевести в больницу. После того Кикабидзе выступил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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Это в голове не укладывается – 41 день голодал. Я видел голодающих, которых на носилках выносили на 7-ый день. Я говорю (Зеленскому – 24 канал) – заберите его. Он гражданин Украины, а не наш,

– сказал актер.

Он добавил: "Когда заберете, то уже сами решаете – оставлять его здесь, или нет. Не об этом речь. Говорится о том, что там его могут "убрать". Есть человек, который мечтает видеть его в гробу". Самым большим врагом бывшего президента Грузии Кикабизе считает экс-премьера Бидзину Иванишвили.

Кикабидзе прилетел в Киев с катетером в горле

Заметим, грузинский актер находится на постоянном диализе. По словам журналистки Олеси Бацман, в Киев он прилетел с катетером в горле. Все для того, чтобы встретиться с Зеленским. Он объяснил свою поездку словами: "Друзья не тогда, когда хорошо, а тогда – когда плохо".

Обратите внимание! Зеленский обратился к премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили с просьбой допустить к Саакашвили украинских врачей, однако тот отказал. Более того, на требование украинского президента разрешить родным посетить политика, Гарибашвили сказал, что к заключенному "постоянно приходят посетители".

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