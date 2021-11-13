Ввечері 13 вересня експрезидент Грузії не зміг підвестись із ліжка. Про це повідомила кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько.
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Стан Саакашвілі серйозно погіршився
За її словами, Саакашвілі потрібно евакуювати до реанімації, але залишається запитання – куди. Адже у в'язниці Глдані відсутнє медичне обладнання.
Буквально щойно (вечір 13 листопада) стан Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршився. Він не зміг встати з ліжка,
– наголосила Ясько.
Вона повідомила, що до в'язниці пригнали реанімобіль. Лікар Ніколоз Кіпшидзе, як зауважила Ясько, наразі перебуває всередині. Він заявив, що Саакашвілі з кожним днем стає все гірше.
"Час спливає, друзі. Чудес не буває. Рішенням буде його смерть, іншого в медицині немає", – сказав лікар політика.
Стан здоров'я Саакашвілі погіршується: головне
- Після того, як Саакашвілі заарештували у Грузії, він оголосив голодування.
- Врешті стан його здоров'я почав стрімко погіршуватися. У нього почались проблеми з серцем, з'явились проблеми з пам'яттю, він схуд на понад 20 кілограмів.
- Кілька днів тому грузинського експрезидента терміново відвезли в лікарню Глданської в'язниці. Уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова сказала, що під час перевезення політика побили.
- Саакашвілі 11 листопада заявив, що припинить голодування, якщо отримає нормальну меддопомогу.
- Наприкінці жовтня політик написав листа меру Львова Андрію Садовому і подякував за підтримку.
Повний текст публікації Ясько у фейсбуці:
ТЕРМІНОВО! Буквально щойно (вечір 13 листопада) стан Mikheil Saakashvili серйозно погіршився. Він не зміг встати з ліжка. Зараз його повинні евакуювати до реанімації! Але КУДИ??? У жахливій в'язниці без медичного обладнання в Глдані.
Пригнали реанімобіль до в'язниці. Лікар Михайла Ніколоз Кіпшидзе перебуває всередині і поки заявив лише це: "Час спливає, друзі. Чудес не буває. Нашому президенту з кожним днем стає все гірше. Рішенням буде його смерть, іншого в медицині немає".