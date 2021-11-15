Адвокат политика сообщил, что медики прождали под лечебным учреждением Глданской тюрьмы №18 два часа. По его словам, после этого им сказали что рабочее время закончено.
Читайте также Депутаты парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили
Сегодня первый случай, когда Саакашвили было отказано в реализации права на защиту здоровья,
– отметил правозащитник.
Политика отказались везти в суд
Специальная пенитенциарная служба Грузии проинформировала, что Саакашвили прекратил значительную часть лечения, а присутствие на судебном процессе представляет дополнительный риск для его здоровья.
По их словам, в случае принятия соответствующего решения будет обеспечено дистанционное участие политика в заседании и возможность проведения его в лечебном учреждении для заключенных №18.
Голодовка Саакашвили в тюрьме
- Михеил Саакашвили объявил голодовку 1 октября, когда его задержали и упекли в тюрьму Грузии. Несмотря на уговоры близких и соратников он отказывался есть.
- В начале ноября украинский нардеп Елизавета Ясько говорила, что политик похудел на 20 килограммов. 8 ноября его срочно госпитализировали на вертолете из тюрьмы в больницу.
- Адвокат Ника Гварамия 11 ноября заявил, что третий грузинский президент решил прекратить свою голодовку. Следовательно, Саакашвили отказывался от еды в течение месяца и 11 дней.