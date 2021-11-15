Адвокат политика сообщил, что медики прождали под лечебным учреждением Глданской тюрьмы №18 два часа. По его словам, после этого им сказали что рабочее время закончено.

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Сегодня первый случай, когда Саакашвили было отказано в реализации права на защиту здоровья,

– отметил правозащитник.

Политика отказались везти в суд

Специальная пенитенциарная служба Грузии проинформировала, что Саакашвили прекратил значительную часть лечения, а присутствие на судебном процессе представляет дополнительный риск для его здоровья.

По их словам, в случае принятия соответствующего решения будет обеспечено дистанционное участие политика в заседании и возможность проведения его в лечебном учреждении для заключенных №18.

Голодовка Саакашвили в тюрьме

Михеил Саакашвили объявил голодовку 1 октября, когда его задержали и упекли в тюрьму Грузии. Несмотря на уговоры близких и соратников он отказывался есть.

В начале ноября украинский нардеп Елизавета Ясько говорила, что политик похудел на 20 килограммов. 8 ноября его срочно госпитализировали на вертолете из тюрьмы в больницу.

Адвокат Ника Гварамия 11 ноября заявил, что третий грузинский президент решил прекратить свою голодовку. Следовательно, Саакашвили отказывался от еды в течение месяца и 11 дней.

Обратите внимание! Андрей Садовый написал письмо Саакашвили. Мэр Львова призвал политика прекратить голодовку. Садовый подчеркнул: "ты нужен нам живым и здоровым". Саакашвили в ответ поблагодарил за поддержку и выразил надежду как можно быстрее вернуться в Украину.