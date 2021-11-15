Адвокат політика повідомив, що медики прочекали під лікувальним закладом глданської в'язниці №18 дві години. За його словами, після цього їм сказали, що робочий час закінчений.
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Сьогодні (14 листопада – 24 канал) перший випадок, коли Саакашвілі було відмовлено в реалізації права на захист здоров'я. Це незаконний та ганебний факт,
– зазначив правозахисник.
Політика відмовились везти у суд
Спеціальна пенітенціарна служба Грузії поінформувала, що Саакашвілі припинив значну частину лікування, а присутність на судовому процесі становить додатковий ризик для його здоров'я.
За їхніми словами, у разі ухвалення відповідного рішення буде забезпечено дистанційну участь політика в засіданні та можливість проведення його у лікувальній установі для ув'язнених №18.
Голодування Саакашвілі у в'язниці
- Міхеіл Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня, коли його затримали та запроторили до в'язниці у Грузії. Незважаючи на вмовляння близьких і соратників він відмовлявся їсти.
- На початку листопада українська нардепка Єлизавета Ясько казала, що політик схуд на 20 кілограмів. 8 листопада його терміново госпіталізували вертольотом з в'язниці у лікарню.
- Адвокат Ніка Гварамія 11 листопада заявив, що третій грузинський президент вирішив припинити своє голодування. Відтак, Саакашвілі відмовлявся від їжі протягом місяця й 11 днів.