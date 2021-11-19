Напередодні Саакашвілі знепритомнів. Це був 49 день голодування. Його довелось перевести у реанімацію. Про це заявила омбудсменка Грузії Ніно Ломджарія.

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Політика оглянула група лікарів. Вони б'ють на сполох: у третього президента розвинулося одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Це неврологічний розлад, що характеризується можливим ураженням головного мозку,

Медики зазначають, що необхідно дослідити процеси в мозку. Для цього слід провести МРТ, включаючи МР-венографію головного мозку.

Саакашвілі може впасти в кому

Зазначили, що стан Саакашвілі критичний. Тому вкотре закликали перевести політика в багатопрофільний госпіталь з великим досвідом роботи. Омбудсменка переконана, що ускладнення з'явилось саме тому, що вчасно не врахували рекомендації лікарів.

Окремо наголосили, що ускладнення можуть спричинити кому, а також смерть.

Що цьому передувало