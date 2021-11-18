У якому стані Саакашвілі

Перед тим адвокат політика заявив, що той знепритомнів. Лікарі кажуть, що причиною цього став високий тиск.

Раніше Саакашвілі впав та знепритомнів, його забрали на ношах, – адвокат

Це була короткотривала втрата свідомості. Був високий тиск та нестабільні глікемічні показники. Він лежить у реанімації, і там чергує реаніматолог. Він повністю контактний,

– сказала лікарка.

Вона наголосила, що після реанімаційних дій його стан стабілізувався. Крім того, медики взяли у політика аналізи.

Його треба рятувати, – Ясько

Українська нардепка та кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що адвокати, які приходили до політика, були у паніці, пише "Эхо Кавказа". Під час зустрічі з ув'язненими вони побачили, що йому дуже зле. Згодом колишній президент Грузії впав та зомлів. Йому нібито не одразу надали медичну допомогу.

"Ніхто не знає, куди його віднесли. Невідомо в якому він стані. Я сподіваюся, що його життя зараз рятують. Зараз Міхаїла Саакашвілі треба рятувати", – сказала нардепка.

Вона наголосила, що чекає новин про стан здоров'я політика.

Нагадаємо, раніше адвокатка ув'язненого Бека Басілая повідомила, що політика винесли на ношах з кімнати для побачень. Перед тим він послизнувся та впав, а до тями так і не прийшов. Згодом захисниця Саакашвілі додала, що його стан стабілізували.

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