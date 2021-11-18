У якому стані Саакашвілі
Перед тим адвокат політика заявив, що той знепритомнів. Лікарі кажуть, що причиною цього став високий тиск.
Раніше Саакашвілі впав та знепритомнів, його забрали на ношах, – адвокат
Це була короткотривала втрата свідомості. Був високий тиск та нестабільні глікемічні показники. Він лежить у реанімації, і там чергує реаніматолог. Він повністю контактний,
– сказала лікарка.
Вона наголосила, що після реанімаційних дій його стан стабілізувався. Крім того, медики взяли у політика аналізи.
Його треба рятувати, – Ясько
Українська нардепка та кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що адвокати, які приходили до політика, були у паніці, пише "Эхо Кавказа". Під час зустрічі з ув'язненими вони побачили, що йому дуже зле. Згодом колишній президент Грузії впав та зомлів. Йому нібито не одразу надали медичну допомогу.
"Ніхто не знає, куди його віднесли. Невідомо в якому він стані. Я сподіваюся, що його життя зараз рятують. Зараз Міхаїла Саакашвілі треба рятувати", – сказала нардепка.
Вона наголосила, що чекає новин про стан здоров'я політика.
Нагадаємо, раніше адвокатка ув'язненого Бека Басілая повідомила, що політика винесли на ношах з кімнати для побачень. Перед тим він послизнувся та впав, а до тями так і не прийшов. Згодом захисниця Саакашвілі додала, що його стан стабілізували.
Саакашвілі у в'язниці: останні новини
- Колишній президент Грузії голодує з 1 жовтня. Так він протестує через затримання після повернення у Грузію.
- Стан політика постійно погіршувався, однак він відмовлявся від переведення у тюремну лікарню. 8 листопада його таки госпіталізували на вертольоті.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що при транспортуванні політика побили.
- Європейський суд з прав людини звернувся до грузинської влади з вимогою надати Саакашвілі належне лікування.
- До речі, на підтримку колишнього президента 9 грузинських депутатів оголосили голодування.