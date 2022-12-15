Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець. Він вважає за необхідне, особисто переконатися, що його життю немає загрози.

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Лубінець хоче навідати Саакашвілі

Омбудсман закликав владу Грузії допустити його до Саакашвілі, який наразі знаходиться в медичному центрі "Вівамеді" в Тбілісі.

Лубінець повідомив, що критичний стан, в якому зараз перебуває український громадянин Міхеіл Саакашвілі викликає тривогу та занепокоєння.

Також він запевнив, що грузинська сторона повинна забезпечити його належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі. Або сприяти переведенню до європейських чи американських медичних установ.

Водночас Лубінець додав, що "Україна, як демократична й сучасна європейська держава, буде приділяти максимум уваги дотриманню прав та інтересів своїх громадян, які перебувають за кордоном".

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