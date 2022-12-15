Про це повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець. Він вважає за необхідне, особисто переконатися, що його життю немає загрози.
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Лубінець хоче навідати Саакашвілі
Омбудсман закликав владу Грузії допустити його до Саакашвілі, який наразі знаходиться в медичному центрі "Вівамеді" в Тбілісі.
Лубінець повідомив, що критичний стан, в якому зараз перебуває український громадянин Міхеіл Саакашвілі викликає тривогу та занепокоєння.
Також він запевнив, що грузинська сторона повинна забезпечити його належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі. Або сприяти переведенню до європейських чи американських медичних установ.
Водночас Лубінець додав, що "Україна, як демократична й сучасна європейська держава, буде приділяти максимум уваги дотриманню прав та інтересів своїх громадян, які перебувають за кордоном".
Справа Саакашвілі: що відомо
- Саакашвілі заочно засудили до 6 років ув’язнення через зловживання службовим становищем. Він 8 років не приїжджав до Грузії. Але все ж 1 жовтня 2021-го Саакашвілі повернувся, де його й затримали. Тоді ж він оголосив, що буде голодувати.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що помилування Саакашвілі не отримає.
- У Саакашвілі почалися проблеми зі здоров’ям. Була інформація навіть про судоми, які спричинені енцефалопатією Верніке. Це одне з найважчих ускладнень від голодування.
- Вже 20 листопада Саакашвілі перестав голодувати через проблеми зі здоров’ям.
- Нещодавно Саакашвілі написав листа Андрію Садовому, де підтримав українців в боротьбі проти росіян.
- Колишній президент Грузії наразі перебуває у грузинській в'язниці. Його отруїли одразу після арешту.