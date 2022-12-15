Відповідний ролик опублікувала Спеціальна пенітенціарна служба Грузії. На ньому видно, що Саакашвілі має змарнілий вигляд.

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Як зараз виглядає Саакашвілі

У пенітенціарній службі заявили, що на відео нібито "чітко видно імітаційні дії Саакашвілі, метою яких є перешкоджання здійсненню правосуддя, введення в оману суспільства і міжнародних партнерів".

Також служба звинуватила політика у жорстокому поводженні з персоналом та агресивній поведінці.

Зазначимо, що у ролику змонтовані кадри зроблені у різні дати. Їх зробили з клініки "Вівамеді".

На опублікованих кадрах можна побачити, що Саакашвілі дуже схуд та став слабким. На відео політик ходить палатою за допомогою ходунків і має виснажений вигляд.

Саакашвілі має змарнілий вигляд: дивіться відео

Справа Саакашвілі: все, що відомо

  • Саакашвілі заочно засудили до 6 років ув’язнення через зловживання службовим становищем. Він 8 років не приїжджав до Грузії.
  • 1 жовтня 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, де його затримали. Тоді він оголосив, що буде голодувати.
  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що помилування Саакашвілі не отримає.
  • У Саакашвілі почалися проблеми зі здоров’ям. Була інформація про судоми, які спричинені енцефалопатією Верніке.
  • 20 листопада Саакашвілі перестав голодувати через проблеми зі здоров’ям.
  • До речі, нещодавно Саакашвілі написав листа Андрію Садовому, де підтримав українців в боротьбі проти росіян.