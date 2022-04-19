Фото листа від Саакашвілі Садовий опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
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У зверненні до Садового грузинський та український політик висловив слова співчуття рідним загиблих львів'ян.
Ви тримаєтесь дуже гідно і я пишаюся нашою дружбою! Тримайтеся! Успіхів і перемоги,
– написав Саакашвілі.
Садовий зауважив, що цей лист адресований не йому особисто, але й всім українцям.
Саакашвілі написав лист Садовому / Фото Андрія Садового
Раніше Саакашвілі зауважив, що понад 2000 грузинських добровольців зараз зі зброєю в руках захищають Україну і вже, на жаль, є ті, хто віддав своє життя за неї,
Експрезидент Грузії вважає, що грузини мають долучитись до боротьби з Росією: якщо не зі зброєю в руках, то своєю участю в допомозі екстреним та медичним службам.
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