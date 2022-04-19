Фото листа від Саакашвілі Садовий опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Важливо Саакашвілі прогнозує "дуже великі зміни" після провалу Росії на Донбасі

У зверненні до Садового грузинський та український політик висловив слова співчуття рідним загиблих львів'ян.

Ви тримаєтесь дуже гідно і я пишаюся нашою дружбою! Тримайтеся! Успіхів і перемоги,

– написав Саакашвілі.

Садовий зауважив, що цей лист адресований не йому особисто, але й всім українцям.



Саакашвілі написав лист Садовому / Фото Андрія Садового

Раніше Саакашвілі зауважив, що понад 2000 грузинських добровольців зараз зі зброєю в руках захищають Україну і вже, на жаль, є ті, хто віддав своє життя за неї,

Експрезидент Грузії вважає, що грузини мають долучитись до боротьби з Росією: якщо не зі зброєю в руках, то своєю участю в допомозі екстреним та медичним службам.