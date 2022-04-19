Фото письма Саакашвили Садовый опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Важно Саакашвили прогнозирует "очень большие перемены" после провала России на Донбассе

В обращении к Садовому грузинский и украинский политик выразил соболезнования родным погибших львовян.

Вы держитесь очень достойно и я горжусь нашей дружбой! Держитесь! Удачи и победы,

– написал Саакашвили.

Садовый отметил, что это письмо адресовано не ему лично, но и всем украинцам.



Саакашвили написал письмо Садовому / Фото Андрея Садового

Ранее Саакашвили отметил, что более 2000 грузинских добровольцев сейчас с оружием в руках защищают Украину и уже, к сожалению, есть те, кто отдал свою жизнь за нее.

Экс-президент Грузии считает, что грузины должны принять участие в борьбе с Россией: если не с оружием в руках, то своим участием в помощи экстренным и медицинским службам.