Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили убежден, что российских оккупантов ожидает большой провал на Донбассе. А потом еще большие неудачи.

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О слабости России уже догадываются в Цхинвали

По словам Саакашвили, даже в самопровозглашенной Южной Осетии уже знают о неудачах российского полномасштабного вторжения. Об этом рассказали местные военные, которые отказались воевать и вернулись домой.

После того, как российская армия на этот раз терпит неудачу на Донбассе, все, в том числе и Грузия, узнают, что российский корабль тонет. Впереди очень большие изменения, – отмечает Саакашвили.

Напомним, в начале марта около 300 наемников из самопровозглашенной Южной Осетии вернулись домой якобы из-за плохого обеспечения. Но для этого были и другие причины: ВСУ успели уничтожить 3 БТГр из 19 мотострелковой дивизии, где было много выходцев из Северной Осетии. Кроме того, украинские военные взяли несколько осетин в плен.

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