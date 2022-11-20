Пенітенціарна служба Грузії спростувала заяву адвоката Валерія Гелбахіані про отруєння Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні.

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У Грузії спростували інформацію про отруєння Саакашвілі

У службі з виконання покарань заявили, що не отримували ні від кого офіційних документів, які б підтверджували заяви про можливе отруєння Саакашвілі під час перебування під вартою.

Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживають необхідних медичних заходів. Для запобігання дезінформації, закликаємо усіх утриматися від поширення неперевіреної та необґрунтованої інформації,

– йдеться у заяві.

Що відомо про отруєння Саакашвілі

Адвокат Саакашвілі заявив про отримання перших результатів експертизи, які підтверджують, що експрезидента Грузії могли отруїти після арешту. Це нібито пояснює проблеми Саакашвілі зі здоров'ям.

Повідомляється, що результати експертизи опублікують через два дні. Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія сказала, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів – ртуті, барію, таллію.

Адвокат наголосив, що потрібні додаткові дослідження, щоб встановити час, коли могло статися отруєння. Тобто, чи це сталося, коли Саакашвілі був у в'язниці, чи після переведення у клініку "Вівамед", де він перебуває останні кілька місяців.

Як відомо, стан здоров'я колишнього президента Грузії сильно погіршився. Лікарі підозрюють у Міхеїла Саакашвілі туберкульоз та деменцію. Загалом ув'язненого політика перевіряють на 34 захворювання.

Саакашвілі – заочно засудили до 6 років ув'язнення через зловживання службовим становищем. У 2021 році він вперше за 8 років приїхав у Грузію, де його й затримали.

Він оголосив, що буде голодувати, після чого в Саакашвілі почалися проблеми зі здоров'ям. Була інформація про судоми, які спричинені енцефалопатією Верніке. Це одне з найважчих ускладнень від голодування.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Саакашвілі не отримає помилування.

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