Пенітенціарна служба Грузії спростувала заяву адвоката Валерія Гелбахіані про отруєння Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні.
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У Грузії спростували інформацію про отруєння Саакашвілі
У службі з виконання покарань заявили, що не отримували ні від кого офіційних документів, які б підтверджували заяви про можливе отруєння Саакашвілі під час перебування під вартою.
Саакашвілі перебуває під медичним наглядом у лікарні, вживають необхідних медичних заходів. Для запобігання дезінформації, закликаємо усіх утриматися від поширення неперевіреної та необґрунтованої інформації,
– йдеться у заяві.
Що відомо про отруєння Саакашвілі
- Адвокат Саакашвілі заявив про отримання перших результатів експертизи, які підтверджують, що експрезидента Грузії могли отруїти після арешту. Це нібито пояснює проблеми Саакашвілі зі здоров'ям.
- Повідомляється, що результати експертизи опублікують через два дні. Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія сказала, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів – ртуті, барію, таллію.
- Адвокат наголосив, що потрібні додаткові дослідження, щоб встановити час, коли могло статися отруєння. Тобто, чи це сталося, коли Саакашвілі був у в'язниці, чи після переведення у клініку "Вівамед", де він перебуває останні кілька місяців.
- Як відомо, стан здоров'я колишнього президента Грузії сильно погіршився. Лікарі підозрюють у Міхеїла Саакашвілі туберкульоз та деменцію. Загалом ув'язненого політика перевіряють на 34 захворювання.
- Саакашвілі – заочно засудили до 6 років ув'язнення через зловживання службовим становищем. У 2021 році він вперше за 8 років приїхав у Грузію, де його й затримали.
- Він оголосив, що буде голодувати, після чого в Саакашвілі почалися проблеми зі здоров'ям. Була інформація про судоми, які спричинені енцефалопатією Верніке. Це одне з найважчих ускладнень від голодування.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Саакашвілі не отримає помилування.
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