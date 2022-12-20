Під час свого традиційного вечірнього звернення у понеділок, 19 грудня, Президент України Володимир Зеленський згадав про погіршення здоров'я Міхеіла Саакашвілі. Він запропонував грузинській владі відправити на лікування колишнього главу Грузії в Україну або в інші держави Європи.

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Знущання з Саакашвілі потрібно припинити

За словами українського лідера, особливо у передріздвяний час, потрібно проявляти милосердя. Тому важливо своєчасно надати експрезиденту Грузії медичну допомогу.

Певно, всі могли бачити, у якому стані зараз Саакашвілі, у якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії. Те, що зараз відбувається з Міхеілом, це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити,

– сказав Зеленський.

Водночас він закликав ухвалити рішення, яке б врятувало життя колишнього президента. Скажімо, можна перевести Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни або навіть Америки.

Експрезидент пересувається з ходунками

Не так давно у соцмережах з'явилось відео, на якому видно, як змарнілий через голодування колишній президент ходить по палаті. Однак Пенітенціарна служба Грузії заявляє, що ексглава держави імітує свій поганий стан та вводить в оману суспільство. Також у структурі звинуватили Міхеіла у жорстокому поводженні з персоналом та агресивній поведінці.

Зверніть увагу! Ще 1 жовтня 2021 року Саакашвілі повернувся до рідної країни, де його одразу затримали. Перед тим експрезидента заочно засудили до 6 років позбавлення волі через зловживання службовим становищем. Тому він 8 років остерігався перетинати кордон та, вочевидь, не даремно. Тоді чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі констатувала, що не помилує скандального політика за жодних обставин.