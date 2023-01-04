Об этом во время телемарафона сообщила депутат парламента Грузии, глава фракции "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе. Она отметила, что у Саакашвили уже насчитывается 20 диагнозов.
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Похудел еще на 25 килограммов
Знаете, ситуация очень сложная. Он потерял очень много веса – когда я последний раз его видела, он весил около 73 килограммов – около 25 килограммов с момента перевода его в больницу.
– заметила Деканоидзе.
По ее словам, анамнез бывшего президента Грузии насчитывает около 20 диагнозов. В Саакашвили постоянная повышенная температура, которую не могут сбить. Да и сами врачи не понимают, от чего его лечат. Хуже всего то, что в организме политика обнаружили следы тяжелых металлов. Также имеется интоксикация, которая может иметь последствия для здоровья.
Как отметила Деканоидзе, состояние Саакашвили, с момента его перевода в больницу, не улучшается. Важно также помнить, что он политический заключенный. Отметим, что это подчеркивают также высокопоставленные должностные лица ряда стран, которые наблюдают за ситуацией в Грузии.
Кроме того, она добавила, что в скором времени получать информацию о состоянии здоровья Саакашвили будет сложнее. Парламент принял закон, который сделает невозможным доступ к нему.
Последние новости о Саакашвили
- Начнем с того, что президенты Украины и Молдовы обратились к властям Грузии. Их призвали проявить милосердие и разрешить Саакашвили проходить лечение за границей. Но глава правящей партии Ираклий Кобахидзе отметил, что соответствующие призывы не имеют значения. Более того, он подчеркнул, что Саакашвили симулирует плохое самочувствие.
- Ранее Деканоидзе заявила, кто мог быть причастен к отравлению Саакашвили. Она считает, что во всем виноват Путин. Он считает бывшего президента Грузии своим врагом. Так что решил от него избавиться.
- Тем временем член Европарламента Яцек Сариуш-Вольский пригрозил Грузии. По его словам, если Саакашвили умрет в тюрьме, страна никогда не станет членом ЕС.